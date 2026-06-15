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'No estaba preparada para esto': Novia de Alexis Sánchez queda sorprendida tras causar furor en Tocopilla Instagram @litvinova_alexandra

"No estaba preparada para esto": Novia de Alexis Sánchez queda sorprendida tras causar furor en Tocopilla

  • Por Morella Rivas

Cada vez que Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova aparecen juntos en sus redes sociales, los internautas le expresan su agradecimiento a la polola del futbolista nacional por hacerlo feliz.

La modelo rusa se ha ido ganando el cariño de los fans del "niño maravilla", en especial luego de dar a luz a su hija Bela el pasado mes de diciembre. Y así quedó en evidencia cuando la joven de 26 años visitó una cancha de fútbol en Tocopilla.

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Polola de Alexis Sánchez causa sensación en Tocopilla

Al parecer, Alexis Sánchez y su pequeña familia están de visita en la ciudad natal del deportista, pues Alexandra publicó en sus historias de Instagram algunas imágenes de su asistencia a un partido de fútbol en la localidad.

Instagram @litvinova_alexandra

La ruso-ucraniana reveló su ubicación en los registros, donde se la vio rodeada de admiradores que le pedían posar con ellos y firmarles autógrafos. 

Instagram @litvinova_alexandra

"Si quieres sentirte famoso, ve a Tocopilla", escribió sobre una de las historias. En la grabación la modelo reía emocionada e incrédula al estampar su firma, mientras los fans la aupaban: "¡Dale, Alexandra!". 

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En otro video, Litvinova estaba rodeada de un grupo de niños, jóvenes y adultos que esperaban para posar con ella. "No estaba preparada para esto", se lee sobre la imagen. Como se aprecia en los videos, Alexandra complació con cariño y simpatía a sus admiradores chilenos. 

 
 
 
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