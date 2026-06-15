"No estaba preparada para esto": Novia de Alexis Sánchez queda sorprendida tras causar furor en Tocopilla

15 jun. 2026 - 14:30 hrs.

Cada vez que Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova aparecen juntos en sus redes sociales, los internautas le expresan su agradecimiento a la polola del futbolista nacional por hacerlo feliz.

La modelo rusa se ha ido ganando el cariño de los fans del "niño maravilla", en especial luego de dar a luz a su hija Bela el pasado mes de diciembre. Y así quedó en evidencia cuando la joven de 26 años visitó una cancha de fútbol en Tocopilla.

Polola de Alexis Sánchez causa sensación en Tocopilla

Al parecer, Alexis Sánchez y su pequeña familia están de visita en la ciudad natal del deportista, pues Alexandra publicó en sus historias de Instagram algunas imágenes de su asistencia a un partido de fútbol en la localidad.

Instagram @litvinova_alexandra

La ruso-ucraniana reveló su ubicación en los registros, donde se la vio rodeada de admiradores que le pedían posar con ellos y firmarles autógrafos.

Instagram @litvinova_alexandra

"Si quieres sentirte famoso, ve a Tocopilla", escribió sobre una de las historias. En la grabación la modelo reía emocionada e incrédula al estampar su firma, mientras los fans la aupaban: "¡Dale, Alexandra!".

En otro video, Litvinova estaba rodeada de un grupo de niños, jóvenes y adultos que esperaban para posar con ella. "No estaba preparada para esto", se lee sobre la imagen. Como se aprecia en los videos, Alexandra complació con cariño y simpatía a sus admiradores chilenos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PrensaFútbol (@prensafutbol.cl)

Todo sobre Alexis Sánchez