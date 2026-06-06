"Qué garoto tan guapo": Las postales urbanas de Pailita en las favelas de Río enamoran a sus fans

06 jun. 2026 - 19:00 hrs.

El cantante urbano, Pailita, recibió miles de "likes" y elogios al publicar un registro de su visita a Río de Janeiro, Brasil.

Carlos Javier Raín Pailacheo —nombre real del artista— compartió fotos donde se lo ve posar en las alturas de las famosas favelas cariocas.

Las elogiadas postales de Pailita en Brasil

Pailita se fundió en los paisajes urbanos de Río, donde visitó la Rocinha, una de las más grandes y conocidas favelas de la urbe brasileña.

En una de las postales posó junto a un mural con el nombre del conglomerado de viviendas, vestido con una polera blanca, pantalón beige y verde oliva, jockey y zapatillas.

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En otros registros, captó su paso por un museo de figuras de cera, donde se fotografió junto al personaje de Marlon Brando en "El Padrino", así como el icónico "Forrest Gump" de Tom Hanks.

Entre los comentarios de la publicación abundan las expresiones de admiración hacia al artista, como: "¿Usted es la 8va maravilla?"; "¿Y ese gatito?"; "¡Qué garoto tan guapo, Dios"; "Mi garotiño favorito".

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