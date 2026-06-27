Con barbería y nostalgia: El paseo en micro de Koke Santa Ana y el "Compadre Moncho" en Acceso a lo Nuestro

27 jun. 2026 - 16:41 hrs.

En el capítulo 12 de Acceso a lo Nuestro, Koke Santa Ana se subió a las micros amarillas con un compañero que conoce bien las calles de Santiago: Adriano Castillo, también conocido como el "Compadre Moncho".

El actor es un asiduo visitante del centro de Santiago y su forma de recorrerlo es en la locomoción colectiva.

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"Yo toda la vida he viajado en micro. Nunca he querido tener auto; soy defensor del transporte público. Yo peleo con el sistema de ahora por los paraderos. De repente hay un paradero aquí y 10 metros más allá hay otro y los dos me sirven... ¿Para qué?", señaló.

Acceso a lo Nuestro / Mega

Una pausa en los Dos Caracoles

En este viaje al pasado, Koke y Adriano hicieron una parada en los Dos Caracoles de Providencia, uno de los primeros centros comerciales del país y que sigue en pie haciendo gala de una identidad completamente chilena.

Allí, ambos acudieron a la barbería Richie's para recibir una "manito de gato" y salieron satisfechos con un preciso recorte de barba.

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