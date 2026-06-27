Acceso a lo Nuestro - Temporada 2 - Capítulo 12: Las micros amarillas

27 jun. 2026 - 17:00 hrs.

En este nuevo capítulo de Acceso a lo Nuestro, Koke Santa Ana hizo un recorrido hacia el pasado con las recordadas micros amarillas, que empezaron a circular por las calles de la capital en 1991 y desaparecieron con la aparición del Transantiago en 2007.



Hoy, un grupo de nostálgicos de este tipo de transporte formó los "Bandidos School". Cada uno es dueño de una máquina que tiene completamente personalizada y que rescata los antiguos recorridos como la 155, El Salto, y la 626 de Puente Alto.

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Pero Koke no quería solo ver las micros amarillas, sino que revivir la experiencia completa. En el Persa Biobío se encontró con Zenén Vargas, avezado pintor de carteles que hizo un especial letrero para Acceso a lo Nuestro, y escuchó cantar a Santos Chávez, quien inició su carrera musical arriba de la locomoción colectiva.

Acceso a lo Nuestro / Mega

Además, una asociación de coleccionistas de boletos mostró algunos de los diseños más memorables de las antiguas líneas. Se juntan todos los fines de semana a intercambiar piezas, reconociendo que "son un patrimonio de este país".

Y un último gran invitado arriba de la micro fue Adriano Castillo, el recordado "Compadre Moncho", que llevó a Koke a algunos de los lugares más típicos de la ciudad.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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