Acceso a lo Nuestro - Temporada 2 - Capítulo 6: Cajón del Maipo

07 mar. 2026 - 17:00 hrs.

En este nuevo capítulo de Acceso a lo Nuestro, Koke Santa Ana recorrió el Cajón del Maipo en una aventura muy especial junto a tres religiosas de la Fundación Santa Clara, quienes dedican su vida al cuidado de niños que viven con VIH.

Durante su travesía, las hermanas Nora, Rosina y Patricia lo acompañaron para mostrarle distintos rincones del lugar y compartir su historia de vida y vocación.

Koke Santa Ana recorre el Cajón del Maipo

En el capítulo, el actor visitó lugares icónicos del sector como la cascada de Las Melosas, el histórico pueblo de San José de Maipo y el túnel El Tinoco, conocido también como el "túnel del diablo", donde los turistas cruzan a pie en plena oscuridad.

La experiencia también permitió conocer más de cerca el trabajo que realizan las religiosas en la Fundación Santa Clara, institución que desde 1994 se dedica a cuidar y acompañar a niños que viven con VIH.

El capítulo cerró con una aventura cargada de adrenalina, cuando Koke Santa Ana se lanzó a navegar por el río Maipo en una jornada de rafting, despidiéndose del Cajón del Maipo con un recorrido lleno de naturaleza.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

