Acceso a lo Nuestro - Temporada 2 - Capítulo 5: El Cementerio General

  • Por Carolina Brown

En este nuevo capítulo de Acceso a lo Nuestro, Marianne Schmidt estuvo conviviendo con la muerte. Tanto en el Cementerio General y conoció a quiénes vives gracias a la muerte.

Floristas y fabricantes de ataúdes fueron parte del recorrido de la periodista donde tuvo experiencias muy extremas, recorriendo el cementerio de noche, confeccionando cajones y vendiendo flores.

Además, la Gringa estuvo con el ídolo de Colo Colo, Carlos Caszely en el Quita Penas donde además bailaron una cueca. 

