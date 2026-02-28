Acceso a lo Nuestro - Temporada 2 - Capítulo 5: El Cementerio General
En este nuevo capítulo de Acceso a lo Nuestro, Marianne Schmidt estuvo conviviendo con la muerte. Tanto en el Cementerio General y conoció a quiénes vives gracias a la muerte.
Floristas y fabricantes de ataúdes fueron parte del recorrido de la periodista donde tuvo experiencias muy extremas, recorriendo el cementerio de noche, confeccionando cajones y vendiendo flores.
La Gringa y su emoción al estar en un ataúd
Cuando fue a Carrasco HNOS, Marianne Schmidt, ayudó a confeccionar cajones para fallecidos, donde vivió de cerca lo que era estar dentro de uno de ellos.
La periodista se metió a un cajón donde se emocionó al pensar lo que pasaba una persona dentro de un cajón tras morirse.
Además, la Gringa estuvo con el ídolo de Colo Colo, Carlos Caszely en el Quita Penas donde además bailaron una cueca.
