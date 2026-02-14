Acceso a lo Nuestro - Temporada 2 - Capítulo 4: El Litoral Central (Parte 2)

14 feb. 2026 - 16:01 hrs.

En este nuevo capítulo de Acceso a lo Nuestro, el querido Jaime Leyton seguirá su recorrido en el litoral central para ver más de la historia y paisajes de esta zona de Chile.

Camino a Algarrobo, el meteorólogo de Megatiempo conoció a un joven talento, Alexis Pinto, ranchero que con su voz alegra los caminos de la gente local.

Además, en Las Cruces, pudo conocer detalles del antipoeta Nicanor Parra, quien iba al restaurante Puesta de Sol a comer unas clásicas empanadas de mariscos.

En su paso por Algarrobo, Leyton se reencuentra con la querida amiga radicada hace más de tres años en la zona: Kathy Salosny. Ella lo recibe en su hogar y acompaña a nuestro meteorólogo en un especial paseo mar adentro.

Disfruta junto a Jaime Leyton un nuevo e increíble capítulo de Acceso a lo Nuestro.

