Acceso a lo Nuestro - Temporada 2 - Capítulo 7: Los artistas callejeros de Santiago Centro

14 mar. 2026 - 16:03 hrs.

En este nuevo capítulo de Acceso a lo Nuestro, el comediante Sergio Freire recorrió las calles de Santiago Centro para conocer a los artistas callejeros que enriquecen las avenidas de la capital.

Precisamente, Freire llegó hasta el Paseo Ahumada donde se encontró con Bray On, un joven cantante que alcanzó popularidad por su impresionante registro vocal que se asemeja al de Luis Miguel.

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Sergio Freire con los artistas callejeros

Más adelante, Sergio conoció a Daniela Pacheco, también conocida como "Payasa Cañuelita", quien llena de colores y burbujas el centro de Santiago, además de enseñar al humorista a andar en patines para hacer un show en las calles.

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Asimismo, se encontró con la compañía de teatro "Qamasa", quienes pasan por el centro de Santiago con sus marionetas gigantes, mientras que aprovechó de conocer a Daniel San Martín, estatua humana, y a Bryan Moraga, titiritero.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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