Acceso a lo Nuestro - Temporada 3 - Capítulo 1: Tonka Tomicic y el mundo de las vedettes
En el nuevo capítulo de Acceso a lo Nuestro, Tonka Tomicic tuvo la oportunidad de conocer el mundo de las vedettes y conversó con algunas de las figuras más importantes de la escena.
La animadora aprendió cómo el baile, el canto, el humor y la picardía se tomaron los espectáculos de antaño de la bohemia chilena.
En primera instancia, la comunicadora visitó a Maggie Lay, quien es considerada una de las últimas showoman y que aún sigue explotando su carrera.
Tonka Tomicic fue vedette por un día
Posteriormente, Tonka Tomicic conversó con Magaly Acevedo y Paty Cofré, quienes le contaron sus mejores anécdotas de los años dorados de la revista y también recogió los mejores tips.
La comunicadora no solo aprendió baile, pues también tuvo clases con Leo García, quien le enseñó a cantar como una verdadera artista, con mucha sensualidad.
Finalmente, la animadora se enfrentó a un desafío de alto impacto y se convirtió en una vedette, realizando un espectáculo realmente impactante.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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