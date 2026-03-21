Acceso a lo Nuestro - Temporada 2 - Capítulo 8: Kathy Salosny nos muestra los tesoros de Valparaíso

21 mar. 2026 - 16:20 hrs.

En este capítulo de Acceso a lo Nuestro, la conductora Kathy Salosny nos lleva por los cerros y calles de Valparaíso, descubriendo la historia y la vida de sus habitantes más emblemáticos. Entre largas escaleras, miradores con vista al mar y calles que parecen laberintos, Kathy conversa con porteños que han cuidado y vivido la ciudad por décadas, convirtiéndose en verdaderos patrimonios vivos de la Costa Central chilena.

La primera parada es el icónico restaurant Los Deportistas, fundado por Ida Delgado, quien con 97 años sigue al pie del cañón cocinando y atendiendo a sus clientes. Kathy comparte con Ida la preparación de platos tradicionales, destacando cómo este lugar, surgido junto a un club deportivo, se ha transformado en un símbolo de la gastronomía porteña y en un espacio lleno de historia y cariño.

Kathy Salosny e Ida Delgado

Kathy visita la primera peluquería de Valparaíso

Luego, la conductora visita la histórica peluquería Fabiola, en la calle Independencia, donde Ana Retamal ha trabajado durante 74 años. Entre anécdotas, técnicas de corte y curiosidades, Kathy muestra cómo estas mujeres han hecho de sus oficios verdaderos patrimonios culturales, manteniendo vivas tradiciones y técnicas que han pasado de generación en generación.

Kathy Salosny y Ana Retamal

El capítulo también recorre los rincones emblemáticos de Valparaíso: sus ascensores históricos, calles irregulares y galerías antiguas, mientras Kathy conversa con porteños que comparten recuerdos, vivencias y la esencia de su ciudad. Entre historias, risas y demostraciones prácticas, se refleja cómo Valparaíso no solo es patrimonio por su arquitectura, sino también por la gente que lo habita y lo mantiene vivo.

Finalmente, Acceso a lo Nuestro invita a los televidentes a descubrir el alma de Valparaíso a través de quienes lo hacen único: mujeres y hombres que trabajan, enseñan y transmiten su historia día a día, demostrando que el verdadero patrimonio está en la memoria, la pasión y el cariño de su gente.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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