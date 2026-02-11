Amigo de Gala Caldirola entrega detalles sobre su ruptura amorosa: "Ella hizo todo bien"

11 feb. 2026 - 16:20 hrs.

Gala Caldirola se encuentra disfrutando de la compañía de su familia en su tierra natal, España, país al que viajó junto a su hija Luz Elif. Hace apenas dos meses que visitó el mismo lugar con quien entonces era su pareja, Cristóbal Sumar.

A finales de 2025, la exchica reality y el empresario gastronómico hicieron un breve tour europeo, que incluyó Francia y Portugal.

En cambio, durante 2026 ha estado viajando con su niña, pero sin el hombre con quien anunció su relación en octubre.

Precisamente estas apariciones de la influencer sin su ahora expololo desataron rumores de una separación, que ella misma confirmó hace unos días. "Sí, hace casi un mes que estoy soltera otra vez", dijo en un video en Instagram.

El apoyo a Gala Caldirola tras su quiebre

Si bien Gala Caldirola no ofreció mayor información sobre las razones de su quiebre, un buen amigo de ella declaró sobre el tema en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

"Las relaciones a veces funcionan, y a veces, no. Lo que sí sé es que ella dio todo por ello. La vimos ser una mujer partner, leal y compañera. Ella hizo todo bien y doy fe de ello", dijo Jean Bohus, estilista y amigo de la exparticipante de "Volverías con tu ex".

El peluquero agregó que en el país la modelo española tiene su propia red de contención. "Hablamos a diario y, con respecto a su separación, yo la apoyo en todo lo que decida por el bien de ella y su hija. Ella sabe que no está sola, tiene amigos leales que somos su familia en Chile", aseguró.

Por último, Bohus resaltó las cualidades de su amiga: "Es una mujer joven, linda y exitosa y no necesita ningún hombre para brillar".

