Gala Caldirola se "enamora más" de Chile tras paradisiaco paseo con su hija: "Nunca deja de sorprenderme"

Gala Caldirola confiesa que, con el paso del tiempo, Chile no deja de asombrarla por sus maravillas. La exchica reality está de viaje con su hija Luz Elif en Isla Damas, en la reserva nacional Pingüino de Humboldt, lugar que la dejó extasiada.

La modelo española viajó en diciembre a Europa, donde no solo visitó su país natal, sino que también Francia. A inicios de este año estuvo en México con su pololo, Cristóbal Sumar. Ahora se adentra en la región de Coquimbo, donde una pequeña isla se robó su corazón.

El inolvidable viaje de Gala Caldirola con su hija Luz Elif

"Hoy conocimos con mi pequeña Luz, la Isla Damas en Punta Choros. Una reserva natural donde puedes ver pingüinos, delfines, ballenas, leones marinos y el agua del mar color azulito", escribió junto a un video en Instagram.

Las imágenes muestran la conexión de madre e hija al disfrutar de los paisajes pintados de celeste por las aguas cristalinas. Gala completó su registro con algunas historias, donde enseñó grandes riscos, el atardecer, e incluso un zorro silvestre.

"Me encanta recorrer y conocer Chile, nunca deja de sorprenderme y enamorarme un poquito más este país", declaró la influencer en su post. Sus fans nacionales reaccionaron con orgullo al ver las imágenes y la dedicatoria.

"Lo tenemos todo y más"; "Tremendo viaje te pegaste para la Cuarta (región), Gala. Es muy lindo aquí"; "Qué lindo, cuando vi la arena y el agua turquesa pensé 'en que país andará' y era Chile"; "Qué genial que estés en nuestra hermosa región", escribieron.

