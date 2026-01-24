El nuevo "refresh" de Gala Caldirola en su cabello: Más rubia, radiante y con un corte lleno de movimiento

24 en. 2026 - 12:00 hrs.

Gala Caldirola es dueña de una encantadora melena rubia que no duda en lucir con orgullo en todo momento. Siempre elegante y radiante, su pelo es una parte importante de su estilo personal.

En esta oportunidad, la modelo compartió en su cuenta de Instagram que acudió a su peluquero de confianza, Jean Bohus, para retocar el corte y la coloración de su cabello.

Nuevo "refresh" en el cabello de Gala Caldiroa

Con la seguridad que la caracteriza, Gala Caldirola mostró cómo su pelo pasó de tener un notorio crecimiento de raíz a un renovado rubio medio que, incluso, ilumina y armoniza las facciones de su rostro.

"Ya era hora de hacerme un refresh en el cabello. No puedo creer lo hermoso que quedó mi color", comentó en una de sus historias. En ella, disfrutó de menear su melena y presumir su dinámico y voluminoso corte mariposa.

"Quizás también sea tu momento para atreverte a un cambio de look", agregó la influencer, en su búsqueda de inspirar a otras mujeres a transformarse y buscar las mejores versiones de sí mismas.

