"No necesito que sea otra cosa": Marité Matus revela el tipo de relación que tiene con Arturo Vidal

15 mar. 2026 - 16:21 hrs.

La relación entre Marité Matus y Arturo Vidal era una de las más comentadas en redes sociales hasta su final en 2019 tras estar juntos más de 10 años.

Aunque en un principio hubo una leve distancia, la familia, ya que tienen tres hijos en común, los volvió a unir, pero esta vez no desde un enfoque romántico, sino que de amor genuino y amistad.

Por lo mismo, en la reciente entrevista que Marité Matus concedió al diario Las Últimas Noticias se le preguntó por su relación actual con el futbolista de Colo Colo.

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Marité Matus cuenta cómo es su relación con Arturo Vidal

"Es mi mejor amigo. Lo digo sin problema. Lo admiro, lo quiero mucho. Tenemos tres hijos y para mí es fundamental que ellos vean una relación sana entre sus papás. Quiero la relación que tenemos hoy. Es sana, es tranquila, es real. No necesito que sea otra cosa", expresó Matus, llenando de halagos a Vidal.

Asimismo, recalcó que el futbolista, pese a su separación, jamás la dejó de lado a ella o a sus hijos, quienes siempre han tenido lo necesario para su crecimiento y educación.

"Siempre. Nunca nos dejó. Siempre ha estado. Siempre ha estado pendiente de sus hijos y también de mí en lo que corresponde. Cuando tenía que estar más, estuvo más. Eso yo lo valoro mucho", confesó.

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