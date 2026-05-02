Acceso a lo Nuestro - Temporada 2 - Capítulo 10: Fernando Godoy llega al Circo Timoteo

02 may. 2026 - 18:00 hrs.

En este nuevo capítulo de Acceso a lo Nuestro, Fernando Godoy viaja hasta Concepción para encontrarse con el Circo Timoteo, un patrimonio vivo del humor que cambia durante la noche.

Fernando llega hasta la capital penquista, donde conoce a Stefano y Bastián, nietos del gran René Valdés, también conocido como "Timoteo", quien creó este reconocido espectáculo con su colega Darío Zúñiga.

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Fue durante los 80 que Valdés y Zúñiga se atrevieron a ser distintos con un show de travestis en un tiempo donde la diversidad sexual era vista de manera condenatoria.

Fernando Godoy realiza un show en el Circo Timoteo

Es así como Fernando conoce a Luis Martínez, quien da vida a Yajaira; Rene Sáez, quien personifica a Verónica Power; Alejandro Pávez, que se convierte en Alexandra Jean-Marie; y Carlos Montes, que se transforma en Jessie La Sirena.

Por otro lado, se acerca a Arturo Peña, también conocido como "La Loca de la Cartera", quien durante la semana tiene un trabajo en Peumo, muy distinto a su papel en Concepción.

A raíz de esto, escuchó muy atento a estos cuatro hombres que han logrado trascender y convertirse en un hito cultural para Chile y su entretenimiento.

Acceso a lo Nuestro

De esta forma, Fernando logra dar vida a "Antonella, la única", quien logró sacar varias risas a los presentes del Circo Timoteo y dejó una gran enseñanza en Godoy.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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