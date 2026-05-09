Acceso a lo Nuestro - Temporada 2 - Capítulo 11: Fernando Godoy se sumerge en el mundo del Circo Timoteo

09 may. 2026 - 17:05 hrs.

En este nuevo capítulo de Acceso a lo Nuestro, Fernando Godoy continúa su aventura por Concepción junto al Circo Timoteo, un verdadero patrimonio vivo del humor que, al caer la noche, transforma por completo su esencia sobre el escenario.

En esta oportunidad, Fernando asume la importante misión de interpretar a la hija de la emblemática “Loca de la Cartera”. Apenas escucha su nombre durante el show, irrumpe en escena para repartir los clásicos “carterazos” entre los asistentes, protagonizando una de las rutinas más esperadas y aplaudidas por el público del circo.

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Además, Fernando conoce de cerca las historias de quienes dan vida al Circo Timoteo: Artistas que hacen reír a miles de personas, pero que también enfrentan sacrificios y desafíos lejos de los reflectores.

Como parte de esta experiencia, el actor también recorre cada rincón del circo y participa en distintas labores, desde cortar boletos hasta supervisar la iluminación y el orden de los asientos, entendiendo el trabajo que hay detrás para que cada función salga perfecta.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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