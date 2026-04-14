"Amo verte disfrutar la vida": Hernán Calderón presenta a su nueva pareja y así reacciona su hija Kel

14 abr. 2026 - 14:10 hrs.

Hernán Calderón llamó la atención en redes sociales tras compartir imágenes junto a quien sería su nueva pareja, algo que no pasó desapercibido.

Y es que el padre de Nano y Kel Calderón es una de las figuras retro del mundo del espectáculo que todavía sigue vigente a raíz de algunas polémicas que han abarcado su vida familiar.

Así, en las imágenes que dejó arriba Calderón se le puede ver con una mujer rubia paseando por las calles de Montevideo.

La reacción de Kel Calderón ante nueva pareja de su padre

"Seguimos celebrando", escribió Hernán en un carrusel de publicaciones, donde se le puede ver muy feliz por lugares icónicos de la capital de Uruguay.

Sin embargo, lo que más llamó la atención a los seguidores fue la reacción de Kel Calderón, quien no escondió la felicidad que siente al ver a su padre en una nueva etapa de su vida.

"Amo demasiado verte disfrutar de la vida, no hay absolutamente nada que me haga más feliz", afirmó Kel, mientras los usuarios destacaban lo buena hija que es, siempre priorizando la felicidad de su progenitor y apoyándolo en momentos difíciles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hernan Caldero?n Salinas (@hernancalderon)

Todo sobre Kel Calderón