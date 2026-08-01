¿Indirecta a Melina Noto?: El misterioso mensaje de Raquel Argandoña tras los dichos de la pareja de Pangal

01 ag. 2026 - 18:15 hrs.

Un nuevo mensaje de Raquel Argandoña volvió a generar revuelo en redes sociales, luego de que la comunicadora compartiera una enigmática reflexión que muchos interpretaron como una indirecta hacia Melina Noto, en medio de la polémica por la filtración de su embarazo.

En sus historias de Instagram, la presentadora publicó una fotografía desde Lodge Las Cascadas, en Puerto Octay, acompañada de una frase que rápidamente dio de qué hablar.

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"Qué suerte que uno sabe guardar secretos… porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo", escribió.

Instagram

Si bien Raquel Argandoña no mencionó nombres ni entregó más antecedentes sobre el destinatario del mensaje, la publicación coincidió con la repercusión que provocó la reciente entrevista de Melina Noto en el podcast de Revista Sarah, donde recordó el complejo momento que vivió cuando se hizo pública su maternidad antes de que ella y Pangal Andrade pudieran comunicarla a su entorno.

La entrevista de Meli Noto reavivó la polémica

En conversación con Tanza Varela, la periodista relató el impacto emocional que le provocó la filtración de su embarazo, asegurando que el episodio la afectó profundamente durante la gestación de su hija Alanna.

Además, explicó que decidió no responder públicamente en ese momento, ya que su prioridad era resguardar su embarazo y evitar que la controversia siguiera creciendo.

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