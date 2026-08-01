Falda de seda y accesorios dorados: El sobrio y femenino outfit de cumpleaños de Michelle Carvalho

01 ag. 2026 - 21:00 hrs.

Michelle Carvalho celebró por todo lo alto el inicio de una nueva vuelta al sol. Ahora con 33 años, la influencer resaltó que esta es una etapa que recibió "con mucho aprendizaje, reflexión, madurez" y llena de optimismo.

Así lo hizo saber en su cuenta de Instagram, donde compartió algunas de las fotografías que se tomó en su cumpleaños. En ellas, la brasileña radicada en Chile se ve elegante y sobria con un look total black.

¿Cómo se vistió Michelle Carvalho en su cumpleaños?

Para la ocasión, Michelle Carvalho vistió una polera sin mangas con escote en V de la marca Lacoste, una pieza que complementó con una falda plisada de seda con caída hasta la pantorrilla.

Instagram @mrs_carvalho

Esta combinación sofisticada y femenina la elevó con sandalias negras de tacón, aros largos dorados y un reloj del mismo color. En cuanto a estilismo, su cabello lo llevó recogido en una coleta alta y su maquillaje lo mantuvo sobrio, apenas resaltado con labios rosa.

"Soplando las velas, no solo pediré bendiciones para mí, sino que también para ustedes que día a día me apoyan", concluyó Carvalho en su post.

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