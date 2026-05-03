Fans de Claudia Conserva aman su nueva "melena otoñal" y sus botas metalizadas: "¡Fuera de control!"

03 may. 2026 - 21:00 hrs.

Los seguidores de Claudia Conserva aprueban el "error" que cometió al pedirle a su hermana Fran que tiñera sus canas. Muchos comentan que aman la nueva versión de la actriz, quien luego acudió a manos expertas para mejorar su coloración.

Pero además, sus elecciones de atuendo están causando un impacto positivo entre los internautas, tal como ocurrió con un look de sastrería urbana que vistió para una sesión de fotos.

Los elogios a Claudia Conserva por cambio de look

Claudia compartió en Instagram un carrusel de fotografías en las que viste un moderno blazer oversize gris de mangas metalizadas, con un pantalón ancho a juego y un impactante calzado.

Instagram @clonserva

La presentadora combinó su atuendo con unos llamativos botines estilo cowboy en color plata brillante, un elemento que rompe la sobriedad del traje. Los tonos neutros de las prendas hicieron resaltar su cabellera rojiza, suelta en suaves ondas.

Los fans de la artista la llenaron de elogios, sobre todo por su renovada cabellera. "¡Fuera de control! ¡Hermosa!"; "¡Ese color de pelo es fascinante!"; "Regia, el error de la Fran cobró vida"; "Es que tu hermana no se pudo equivocar mejor"; "¡Amo tu melena otoñal!", escribieron.

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