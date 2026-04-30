"¡Qué lindo te quedó!": Claudia Conserva acepta el color rojo en su pelo y eleva su cambio de look

30 abr. 2026 - 08:30 hrs.

Después de muchas semanas de indecisión, Claudia Conserva dio un paso al frente y adoptó por completo su cambio de look, mostrando a todas sus seguidoras el rojizo que ahora lleva con orgullo.

Y es que Conserva sorprendió a todos cuando se sometió a un inesperado cambio de look, ya que quería ocultar sus canas y le pidió ayuda a su hermana Fran, quien lo hizo, pero al mismo tiempo la dejó semicolorina.

Fue así como, tras varios días, Claudia descubrió que no era tan malo el rojo en su cabello, por lo que decidió aceptarlo por completo y dejó en evidencia el resultado a través de redes sociales.

Claudia Conserva muestra su nuevo look

A raíz de esto, decidió ponerse bajo la mano de expertos, quienes trataron su cabello y la dejaron como nueva, con un rojo reluciente y ondas en todo su pelo.

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Por lo mismo, tras mostrar su resultado, dejó otra publicación en su feed de Instagram donde se podía ver con total amplitud el gran cambio de look por el que pasó la animadora.

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"A noooooooooo, soñá! Qué lindo te quedó el pelo, se pasó!", comentó su amiga Yazmín Vásquez, al mismo tiempo que otros famosos como Amaya Forch y Jordi Castell la llenaban de piropos.

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