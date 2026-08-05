Denise Rosenthal adelanta nuevo proyecto personal: "Conocerán partes de mí que nunca había dejado ver"

05 ag. 2026 - 15:10 hrs.

Denise Rosenthal está inmersa en un proceso creativo marcado por el próximo lanzamiento de un nuevo álbum y por sesiones experienciales que combinan música y performances para promover el bienestar emocional.

La cantautora acaba de estrenar su sencillo "Flor de Lis", luego de lanzar el proyecto "Tityus: Capítulo 1", con el que expone su lucha interna contra la depresión y la ansiedad.

El nuevo proyecto de Denise Rosenthal

"Estoy tan feliz de ya pisar fuerte con esta nueva etapa, con mi soberanía absoluta y con la libertad de fluir con tanta honestidad y crudeza como con la que amo hacer música", expresó Denise Rosenthal en un reciente post de Instagram.

Y en una nueva historia, la cantante dejó entrever que se encamina a nuevos proyectos que la harán crecer profesional y personalmente.

"Estoy disfrutando tanto este proceso. Creo que conocerán partes de mí que nunca había dejado ver", escribió sobre una postal donde se ven sus piernas con un teclado al fondo, partituras y un cuaderno de notas.

Instagram @deniserosenthal

"Y eso no sé, me tiene emocionada y totalmente entregada a lo que vaya ordenándose internamente", dijo sin revelar exactamente cuál es su nuevo plan.

Lo cierto es que el pasado mes de junio la artista le dio a sus fans la "bienvenida al complejo mundo interno de Denise", al lanzar el video de su canción "Tityus". El tema hace una analogía del escorpión venenoso y las crisis de salud mental de la intérprete.

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