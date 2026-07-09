Denise Rosenthal habla de la compleja lucha que tuvo contra la depresión: "Viví un proceso intenso"

09 jul. 2026 - 14:00 hrs.

La cantante nacional Denise Rosenthal pasó mucho tiempo alejada de las plataformas, pero durante las últimas semanas y meses retomó lo que era parte de su huella digital y decidió abrir su corazón en un pódcast muy conocido.

Precisamente, la intérprete llegó al pódcast "Ojo y Vanguardia" de Natalia Vidal donde habló de todo lo que ha pasado en su vida en el último año, así como de la depresión por la que pasó y que la mantuvo sumida en sus propios pensamientos.

"Más que definirla como tal, yo siento que viví un proceso personal muy intenso de volver a mi centro, de reconectarme, de conocer mi sombra, de todo este proceso de individuación", expresó Rosenthal.

Denise Rosenthal habla de su proceso

Y es que en medio de este proceso comenzó a estudiar psicología para comprender más lo que estaba pasando con ella. "En mi vida se me acumularon muchas áreas en donde tuve que tener la fortaleza de agarrar el timón una vez más y cambiar de dirección completamente", expresó.



Asimismo, empezó con muchos dolores corporales: "Dentro de la incertidumbre, del miedo, de un dolor crónico porque tuve una hernia. Entonces, como que todo se fue entrelazando".

De todas formas, este proceso sirvió a Rosenthal para crear nueva música y contenido, aprendiendo a reconocer las emociones que la estaban controlando en distintos períodos.

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