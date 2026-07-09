"Es un orgullo": Karen Doggenweiler habla sobre su importante rol como jurado en Miss Universo Chile 2026

09 jul. 2026 - 14:40 hrs.

Este domingo, la animadora número uno de la televisión chilena asumirá un rol clave en la primera entrega televisiva del prestigioso concurso de belleza, donde junto a un reconocido jurado seleccionará a las semifinalistas. Además, este viernes llenará de humor el horario prime en Detrás del Muro.

Tras consolidar su liderazgo absoluto en las mañanas y arrasar en las encuestas de opinión pública, Karen Doggenweiler se prepara para un fin de semana redondo en las pantallas de Mega. La animadora de Mucho Gusto desplegará este domingo toda su versatilidad en el horario estelar, como jurado oficial de Miss Universo Chile 2026, el certamen de belleza más importante del país, que busca a la próxima representante nacional para la cita planetaria que se realizará en noviembre en Puerto Rico.

El programa promete capturar la atención de la audiencia, mostrando la primera etapa de selección donde el jurado tendrá la difícil misión de elegir a las semifinalistas de entre 30 aspirantes. El panel de expertos estará presidido por Viviana Nunes e integrado por Edgardo Navarro, Camila Andrade, Luis Jara y la propia Karen Doggenweiler.

Las candidatas buscan heredar la corona que recientemente han ostentado figuras como Celeste Viel, Emilia Dides e Inna Moll.

El regreso al rol de jurado: Tras los pasos de Cecilia Bolocco

Para Karen Doggenweiler, esta participación representa una conexión con grandes hitos de la televisión y el espectáculo local. "Es un orgullo enorme poder ser jurado de este importante concurso que atrae la atención de tantos chilenos. Son 30 mujeres hermosas y carismáticas, que desean representar a nuestro país en Miss Universo y que sueñan con seguir los pasos de Cecilia Bolocco", comenta la periodista sobre el nivel de la competencia.

Asimismo, este rol marca el reencuentro de la conductora con los formatos estelares de evaluación masiva, un terreno donde posee vasta experiencia. "Estoy feliz de volver a ser jurado en un programa de concursos; me trae hermosos recuerdos, como cuando estuve en Factor X entre el 2011 - 2012 y en el Festival de Viña en el 2020. Es un ejercicio fascinante ver el talento, el desplante y la evolución de las participantes en un escenario tan exigente", agrega.

MEGA

Humor y risas garantizadas en Detrás del Muro

Pero el despliegue de la animadora en el horario prime comenzará un poco antes. Este viernes, Karen Doggenweiler irrumpirá en la noche de Mega con una participación especial en Detrás del Muro.

La conductora se sumará a los divertidos sketches del elenco humorístico, demostrando una vez más su gran sentido del humor y su innegable habilidad para la comedia. "El humor es fundamental y me encanta poder reírme de mí misma y compartir esa complicidad con la gente en un tono tan distendido. Será un viernes de puras risas, así que la invitación es a pasarlo bien juntos", adelanta Karen sobre lo que será un fin de semana imperdible y lleno de matices en su casa televisiva.

Todo sobre Miss Universo Chile