Con una exreina de belleza y una experta en moda: Así será el react digital del Miss Universo Chile 2026

09 jul. 2026 - 15:30 hrs.

Este domingo se inicia la carrera final para determinar quién será la reina de belleza que seguirá los pasos de Cecilia Bolocco y será coronada como Miss Universo Chile 2026 para representar a nuestro país en el certamen que se realizará en noviembre en Puerto Rico.

Por lo mismo, Mega, canal oficial del Miss Universo Chile 2026, contará con un react digital en que podrán acompañar, opinar y reaccionar en compañía de panelistas de primer nivel, expertos en estos ámbitos y dispuestos a hablar de todo lo que ocurra.

Cabe destacar que este será un evento que contará con las 30 candidatas de distintas partes del país que luchan para adjudicarse el esperado título de Miss Universo Chile.

Así será el react digital del Miss Universo Chile 2026

El react de Mega para el Miss Universo Chile 2026 contará con personas dedicadas al mundo de la belleza y con experiencia previa en este tipo de certámenes.

En concreto, el react de Mega estará integrado por Geraldine González, modelo y exreina de belleza chilena que fue elegida como Miss Universo Chile 2019, representando a nuestro país en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Asimismo, también estará María Jose Castro, conocida en redes sociales como Lady Ganga, quien se ha especializado en moda y espectáculos, siendo una catalizadora de las plataformas digitales.

Finalmente, el panel cerrará con la presencia de Poli Flores, periodista del Área Digital de Mega con experiencia en esta clase de formatos y familiarizada con el público del canal.

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