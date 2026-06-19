Denise Rosenthal y Mauricio Noval comparten románticas postales durante viaje por Europa

19 jun. 2026 - 08:30 hrs.

Hace algunos meses, se confirmó que Denise Rosenthal volvió a encontrar el amor tras su bullada separación con el cantante Camilo Zicavo. Y es que Mauricio Noval le robó el corazón a la artista nacional.

La relación entre la cantante y el empresario fitness pareciera ir viento en popa, o por lo menos así lo demuestran sus recientes fotografías durante el viaje por Europa.

Tal como leyó, los tortolitos armaron sus maletas y viajaron hasta el viejo continente, donde dejaron unas románticas postales.

Denise Rosenthal disfruta románticas vacaciones en Europa

Fue Noval quien compartió en las historias de su cuenta de Instagram una tierna selfie de ambos disfrutando de Venecia.

En la imagen se les ve contentos y abrazados posando para la cámara.

Instagram @mauronovall

A través de la misma plataforma, el empresario compartió una fotografía de las maletas; "Adivinen de quién es cada maleta", escribió.

Instagram @mauronovall

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