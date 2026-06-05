"Siempre más fuerte": Denise Rosenthal reveló importante cambio físico tras someterse a riguroso entrenamiento

05 jun. 2026 - 11:00 hrs.

Denise Rosenthal subió algunas publicaciones en su cuenta de redes sociales en las que demuestra los resultados de un intenso entrenamiento físico.

La cantante vive una nueva etapa tras el quiebre matrimonial con Camilo Zicavo en 2024. Desde finales del año pasado se especulaba que tenía una relación con Mauricio Noval, profesor de educación física y dueño de un exclusivo gimnasio del sector oriente y ambos lo confirmaron en un evento durante abril de 2026.

"Pon el foco donde lo merece"

En un video de su entrenamiento, la artista tras "Cambio de piel" hizo gala de una espalda y brazos altamente tonificados, pero no quiso quedarse en la transformación física, sino que hablar del interior.

"Siempre más fuerte, aprendiendo de todo, creciendo y reconstruyendo los cimientos, aunque estén rotos, aunque no se sepa por dónde partir, o por dónde seguir", publicó con una foto en la que sonríe a la cámara.

Instagram de @deniserosenthal

Y dirigiéndose a sus seguidores, hizo énfasis en que todo progreso se consigue a su debido tiempo.

"Tú también puedes momi, y si hoy no puedes, está bien, mañana o pasado podrás. Pon el foco donde lo merece", escribió.

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