Intensas lluvias dejan decenas de viviendas inundadas en Carahue: Piden declarar zona de catástrofe

05 ag. 2026 - 14:00 hrs.

Decenas de viviendas se encuentran bajo el agua tras las intensas precipitaciones que se registran en la comuna de Carahue, en la Región de La Araucanía.

El sector de barrio Estación, que es la parte más baja de la comuna, a orillas del río Imperial, lleva días inundado por la saturación de los colectores de aguas lluvias.

Son cerca de 40 familias afectadas en el sector urbano de Carahue, donde el sistema de alcantarillado colapsó debido a que el aumento del caudal del río Imperial impide que las aguas evacúen.

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El desolador panorama se repite con sectores rurales, donde ríos y humedales afectaron a cientos de hectáreas destinadas a labores agrícolas y ganaderas.

Por ello, autoridades y la propia comuna solicitan que se declare zona de catástrofe para una mayor agilidad de los recursos destinados a la emergencia.

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