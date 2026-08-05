Senado analiza ley "antipelotazos": Buscan aumentar castigos de ingreso de objetos prohibidos a las cárceles

05 ag. 2026 - 13:25 hrs.

Envueltos en cinta adhesiva, lanzados desde el exterior y dirigidos con precisión hacia el interior de las cárceles. Estos lanzamientos se conocen popularmente como "pelotazos".

De los más de 80 centros penitenciarios que hay en Chile, solo entre enero y julio de este año, Gendarmería contabilizó 8.710 pelotazos en las cárceles del país. Eso significa que cada día hay, por lo menos, 44 lanzamientos.

Nuevas sanciones

Celulares, drogas, cargadores, armas blancas o dinero. Estos son solo algunos de los objetos que son lanzados por sobre los muros de un penal.

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Por eso, el Congreso avanza ante una nueva legislación. El proyecto de ley conocido como "antipelotazos" busca tipificar como delito ingresar objetos prohibidos hacia el interior de los centros penitenciarios. También sanciona a quienes lo reciben y endurece las penas cuando participa un funcionario de gendarmería o cuando el lanzamiento pone en riesgo la seguridad penal.

Actualmente, está siendo discutido en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, donde todavía se analiza. Cuando se despache, podrá ser votado por la Sala del Senado. Si ahí se aprueba y le hacen cambios, deberá volver a la Cámara de Diputados, antes de ser promulgado por el Presidente y publicado en el Diario Oficial.

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