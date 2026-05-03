"Conté lo que me dio resultado": La aclaratoria de Álvaro Ballero sobre su método para transformar su cuerpo
Esta semana Álvaro Ballero compartió con sus seguidores la rutina de alimentación y entrenamiento que cumplió para transformar su cuerpo.
El exchico reality comentó que empezó el proceso el pasado mes de junio y que se siente muy satisfecho con los resultados. Luego publicó varias historias para responder algunas dudas que plantearon sus fans sobre sus recomendaciones.
Los consejos de entrenamiento y alimentación de Álvaro Ballero
"Algunos comentaron que no tenían el tiempo para entrenar, que tenían que hacer muchas cosas, principalmente también dueñas de casa (...) Y la verdad es que un buen físico, el mejor físico que he tenido, no es por el entrenamiento, es por lo que uno come", aclaró.
"Lo más difícil es, en un 70 %, tu alimentación, llevar una alimentación saludable, principalmente lo que te diga tu médico. Porque yo conté lo que me dio resultado a mí, pero eso no significa que te dé resultado a ti", dijo.
"Ahora si yo te digo 'mi secreto siempre fue el trote en ayunas para bajar la guata', a mí me da mucho resultado (...) Pero hay mucha gente que va al gimnasio, que entrena mucho, incluso que hace harto cardio y no tiene un buen físico, y eso porque comen mal", insistió.
Para finalizar, Ballero reiteró que lo primordial es cuidar lo que se come. "Tú puedes entrenar en tu casa o caminar, hacer abdominales, hacer flexiones de brazo, hacer sentadillas sin peso, 20 minutos. Y con una buena comida, vas a tener un buen físico", concluyó.
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