"Conté lo que me dio resultado": La aclaratoria de Álvaro Ballero sobre su método para transformar su cuerpo

03 may. 2026 - 18:00 hrs.

Esta semana Álvaro Ballero compartió con sus seguidores la rutina de alimentación y entrenamiento que cumplió para transformar su cuerpo.

El exchico reality comentó que empezó el proceso el pasado mes de junio y que se siente muy satisfecho con los resultados. Luego publicó varias historias para responder algunas dudas que plantearon sus fans sobre sus recomendaciones.

Los consejos de entrenamiento y alimentación de Álvaro Ballero

"Algunos comentaron que no tenían el tiempo para entrenar, que tenían que hacer muchas cosas, principalmente también dueñas de casa (...) Y la verdad es que un buen físico, el mejor físico que he tenido, no es por el entrenamiento, es por lo que uno come", aclaró.

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"Lo más difícil es, en un 70 %, tu alimentación, llevar una alimentación saludable, principalmente lo que te diga tu médico. Porque yo conté lo que me dio resultado a mí, pero eso no significa que te dé resultado a ti", dijo.

"Ahora si yo te digo 'mi secreto siempre fue el trote en ayunas para bajar la guata', a mí me da mucho resultado (...) Pero hay mucha gente que va al gimnasio, que entrena mucho, incluso que hace harto cardio y no tiene un buen físico, y eso porque comen mal", insistió.

Para finalizar, Ballero reiteró que lo primordial es cuidar lo que se come. "Tú puedes entrenar en tu casa o caminar, hacer abdominales, hacer flexiones de brazo, hacer sentadillas sin peso, 20 minutos. Y con una buena comida, vas a tener un buen físico", concluyó.

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