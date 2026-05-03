Los jocosos intentos fallidos de Maura Rivera y Mark González por "montar un toro"

03 may. 2026 - 11:00 hrs.

Maura Rivera y Mark González disfrutaron de una tarde primaveral en la piscina de su casa en Miami, Florida, donde el calor y el buen ánimo los motivaron a buscar nuevas formas de divertirse juntos.

En Instagram, la bailarina compartió un video del juego que marcó la jornada: intentar montar un toro inflable que, a simple vista, parecía un desafío sencillo, pero se convirtió en una prueba de equilibrio casi imposible.

Maura Rivera y Mark González y sus intentos de montar un toro

En el video, se los ve tanto a ella como a Mark caer una y otra vez, incapaces de mantenerse sobre el toro. La forma resbaladiza y poco estable del inflable hizo que cada intento terminara en risas y chapuzones.

Instagram @maurarivera27

"Gánesela al Toro", escribió Maura en su publicación. Sus fans se sumaron a la diversión al dejar comentarios llenos de humor, como: "La caída de Mark de cabeza, inigualable", "El torito se las ganó", "Son una hermosa pareja, sigan siempre así", entre otros.

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