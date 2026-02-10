Kika Silva emocionada al lograr que perrito que rescató tenga un nuevo hogar: "Con el pecho apretado y penita"

10 feb. 2026 - 14:50 hrs.

En la víspera de Año Nuevo, Kika Silva contó en sus redes sociales su historia con Míster, un perrito abandonado que conoció y rescató cuando trabajaba meses atrás en la grabación de un comercial.

Ahora la actriz revela que la mascota desde hace un mes tiene un nuevo hogar, al que llegó para llevar alegría a los niños de una familia.

La emoción de Kika Silva por perrito rescatado

Kika Silva publicó un video que grabó a inicios de enero y que reservó hasta ahora, por razones que explicó en la grabación. "Tengo penita, angustia y mucha felicidad. No se los voy a subir al tiro, porque es una sopresa para un niño de esa familia", empezó diciendo.

"Es un regalo muy especial, entonces no puedo publicar nada. Estoy muy contenta, porque es una familia que vive con sus perros y los quieren mucho, como lo hacemos también en la casa", continuó.

"Míster se va a acostumbrar muy fácil a esa casa con niños. Estoy muy contenta, con el pecho apretado y con penita", dijo finalmente, visiblemente conmovida.

"Estaba esperando mostrarles el final feliz. Míster ya lleva un mes en su nuevo hogar, ahora llamado Milo. Es realmente un afortunado: llegó a una familia muy linda, donde los perros son parte importante del hogar y él está muy, muy regaloneado", escribió en el post, junto a imágenes del perrito, ya integrado a su nueva casa.

La actriz admitió que no fue fácil despedirse de él, pero siente alivio al "verlo en brazos de su nueva familia, amado, cuidado y exactamente dónde y cómo siempre tuvo que estar".

