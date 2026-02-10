Bastián los ve: Gonzalo es secuestrado por Burgos y Omar para amenazarlo en El Jardín de Olivia

10 feb. 2026 - 17:28 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) está esperando que Bastián (Alonso Quintero) llegue a su cita para hacer el intercambio del dinero por la evidencia que vincula a Omar (César Sepúlveda) con la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

Es más, Gonzalo llama a Bastián para presionarlo a que se apure, pero cuando corta el celular es apuntado por Burgos (Juan Carlos Cáceres), quien lo obliga a subirse a un vehículo donde se encuentra Omar.

Ambos dicen a Gonzalo que lo van a llevar a un paseo para que cambie de opinión de contar lo que vio, pero son vistos desde lejos por Bastián, quien no logra evitar que se lo lleven.

El Jardín de Olivia / MEGA

Omar y Burgos amenazan a Gonzalo

Los tres llegan hasta el departamento del periodista, donde lo obligan a pasar todos los respaldos de las fotos y documentos que incriminan a Omar.

No obstante, el único cabo suelto es el propio Gonzalo, quien no tiene la confianza de Omar, ni de Burgos, quien no duda en apuntar con su arma al joven.