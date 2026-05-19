"Dejen de compararnos": Coté López hizo llamado para poner fin a la supuesta rivalidad con Gala Caldirola

19 may. 2026 - 09:30 hrs.

Coté López realizó una extensa declaración en su cuenta de Instagram para pedir a sus seguidores que paren las comparaciones y no intenten generar rivalidad entre Gala Caldirola y ella.

Cabe recordar que la española lleva dos meses junto a Luis Jiménez, exmarido de la empresaria de Be Active y ante las publicaciones de la pareja, usuarios de la mencionada red social no han parado de bombardear con comentarios a Coté.

"Por favor, se aburren de las comparaciones entre yo y Gala (sic). Nosotras no tenemos ninguna mala onda entre nosotras. ¡Todo lo contrario!", comenzó en un video.

"Es agotador que todo el día (digan) que una es más linda que la otra. ¿Por qué una tiene que ser más linda? Somos las dos lindas. Para mí no es un insulto que me digan 'te pareces a Gala'... Maravilloso, es preciosa, pero no estoy tratando de copiarle en nada", insistió.

"No existe lo que se están imaginando"

En este sentido, López hizo énfasis en una publicación inofensiva de Caldirola que en redes sociales intentaron tergiversar.

"Hoy día la Gala subió una foto en que decía que la niña (Luz Elif) usaba el pelo tomado igual a ella y me la mandó todo el mundo (...) diciendo 'te pegan un palo para que no te hagas moños'. (...) ¿Qué les pasa? Está de moda el clean look y la mitad de Chile se lo hace. (...) Jamás me tomaría que lo que dijo de la Luz era para mí, de ninguna manera", agregó la influencer.

Y para finalizar el video, enfatizó en que "nosotras no tenemos ningún problema entre nosotras, dejen de compararnos. Somos gente feliz, cada uno con su vida. No existe lo que se están imaginando".

Luego, a través de historias, Coté López escribió otro mensaje para insistir con su punto: "Es feo que nos enfrenten o nos midan como si una tuviera que ser más que la otra. Ninguna mujer merece cargar con comparaciones. Cada una tiene su historia, su esencia y belleza".

Instagram de @cotelopezm

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