Leo Rey no se aguanta e invita a una pelea en el ring a Alexítico: "Si no aceptas, vas a quedar como un..."

19 may. 2026 - 08:30 hrs.

Un inesperado desafío lanzó Leo Rey a Alexítico, quien fuera su compañero de grupo en La Noche durante muchos años, pero con quien se terminó distanciando por diferencias económicas y de opinión.

Esta idea surge de la invitación que realizó DJ Méndez a Américo, y es que el rapero quiere ajustar cuentas con el cantante de cumbias por rencillas personales del pasado, además de lo que ocurrió recientemente con Yamila Reyna.

Fue así como Leo Rey tomó esta idea y decidió replicarla en su propia versión, invitando a Alexítico a solucionar sus problemas sobre un ring.

Leo Rey invita a pelear a Alexítico

"Así como DJ Méndez retó a una pelea en un ring a Américo, yo también quiero retar a alguien y espero que no se le haga, porque hay hartas cuentas que arreglar. Hay hartas cosas que quedaron inconclusas y nunca diste la cara", dijo en un inicio.

Enseguida, lanzó el desafío completo: "Así que, si no aceptas, vas a quedar como un maric... ante todo Chile, así que te desafío, Alexítico, a una pelea en un ring".

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