"Hay apoyo...": El particular dibujo de Luis Jiménez para Gala Caldirola que sacó risas a la española
La relación entre Luis Jiménez y Gala Caldirola es una de las más inesperadas del mundo del espectáculo, pero ambos se han entendido a la perfección y, de momento, todo parece ir de maravilla.
Al punto en que tanto Luis como Gala han logrado hacer compartir a sus respectivos hijos e ir en panoramas juntos como familia.
Por lo mismo, en una de las últimas actividades que realizaron juntos, se vivió un tierno y divertido momento entre Luis y Gala.
Luis Jiménez realiza divertido dibujo a Gala
Precisamente, en una primera historia que subió Gala, se puede ver al exfutbolista dibujando en compañía de Jesús, su hijo, y Luz Elif, la hija de Caldirola.
Enseguida, Gala subió otra historia donde mostró el dibujo que le hizo Luis: un dinosaurio de distintos colores, y escribió "hay apoyo", a modo de burla.
Luego subió otra historia donde le pide a Luis que imite la cara del dinosaurio, para luego reírse en compañía de su hija y de Jesús del dibujo de Jiménez.