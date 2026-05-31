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'Hay apoyo...': El particular dibujo de Luis Jiménez para Gala Caldirola que sacó risas a la española instagram

"Hay apoyo...": El particular dibujo de Luis Jiménez para Gala Caldirola que sacó risas a la española

  • Por Matías Rivera

La relación entre Luis Jiménez y Gala Caldirola es una de las más inesperadas del mundo del espectáculo, pero ambos se han entendido a la perfección y, de momento, todo parece ir de maravilla. 

Al punto en que tanto Luis como Gala han logrado hacer compartir a sus respectivos hijos e ir en panoramas juntos como familia. 

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Por lo mismo, en una de las últimas actividades que realizaron juntos, se vivió un tierno y divertido momento entre Luis y Gala. 

Luis Jiménez realiza divertido dibujo a Gala

Precisamente, en una primera historia que subió Gala, se puede ver al exfutbolista dibujando en compañía de Jesús, su hijo, y Luz Elif, la hija de Caldirola. 

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Enseguida, Gala subió otra historia donde mostró el dibujo que le hizo Luis: un dinosaurio de distintos colores, y escribió "hay apoyo", a modo de burla. 

Luis Jiménez
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Luego subió otra historia donde le pide a Luis que imite la cara del dinosaurio, para luego reírse en compañía de su hija y de Jesús del dibujo de Jiménez. 

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