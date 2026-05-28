"Hay algo que no ha cambiado": El video lleno de risas cómplices de Coté López junto a Luis Jiménez

28 may. 2026 - 12:10 hrs.

Días atrás, Coté López publicó un mensaje para aclarar que no existe ninguna rivalidad entre ella y Gala Caldirola, polola de su expareja, Luis Jiménez. Ahora la influencer aparece con el exdeportista para demostrar que se llevan muy bien.

El "Mago" confirmó su romance con la modelo española hace unos de meses, mientras que la empresaria está en una relación con Lucas Lama desde finales de 2025.

Coté López aparece junto a Luis Jiménez

Coté López compartió en sus historias de Instagram un vistazo de sus hijas praticando fútbol, para luego revelar en un video que se encontraba en el lugar con Luis Jiménez.

"Voy llegando al partido de las niñas. Les voy a dar noticias, porque a ustedes les encanta hablar. Adivinen con quién estoy. ¡Luchini!", exclamó al enfocar la cámara en su exmarido y padre de sus hijos.

"¿Quién es la mejor ex del universo?", le preguntó al exfutbolista. "¿Qué tengo que decir? ¿Tú?", respondió él entre risas. "Obvio que tienes que decir que yo", replicó la influencer. "Soy la mejor ex del universo. ¿Ven?", dijo López a sus seguidores antes de despedirse.

Horas después, el exjugador de La Roja publicó en sus historias una dedicatoria para su exesposa. "Más que una ex, eres la madre de mis hijos. Hace tiempo decidimos tomar caminos diferentes, hoy otras personas caminan a nuestro lado. Pero hay algo que no ha cambiado: la búsqueda del bienestar y la felicidad de nuestros enanos. TQM (te quiero mucho)", escribió.

López y Jiménez se casaron en el año 2006 y firmaron su divorcio 18 años después, en enero de 2024. La pareja tiene cuatro hijos en común, las trillizas Rafaella, Rebecca e Isidora, y Jesús, el menor.

Instagram @luisjimenezok

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