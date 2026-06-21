Vestidos elegantes y un bikini tejido: Las propuestas de estilo de Camila Andrade en su viaje por Italia

21 jun. 2026 - 21:00 hrs.

Camila Andrade y su nuevo pololo disfrutan de unas largas vacaciones por el continente europeo. Ambos visitaron París, Francia, y recientemente recorrieron ciudades de Italia, como Roma, Minori, Florencia y Pienza.

En cada una de estas paradas, la modelo aprovechó la oportunidad para mostrar su lado más fashionista y elegante, con atuendos que no pasaron desapercibidos.

Camila Andrade y sus propuestas de estilo en Italia

En Pienza, Camila recorrió campos infinitos, llenos de cipreses, con un vestido corto de denim. La pieza, de escote halter y decorada con una flor en 3D, la combinó con un elegante sombrero blanco y negro y unas sandalias marrones.

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Para recorrer las calles de Florencia y posar frente al Ponte Vecchio, optó por un top strapless y una maxifalda, ambos con un estampado geométrico azul. Zapatillas deportivas y lentes de sol oscuros fueron los complementos de esta propuesta.

Finalmente, en Minori, la modelo lució un bikini tejido en color blanco. Con él, tuvo la oportunidad de sumergirse en las cálidas aguas del mar Mediterráneo.

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