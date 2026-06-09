"Ahora sí po, Barbie y Ken'": Seguidoras llenan de elogios a Camila Andrade tras presentar a su nueva pareja

09 jun. 2026 - 13:50 hrs.

La modelo nacional Camila Andrade está volviendo a reencontrarse con el amor y sus seguidoras son las primeras en felicitarla por este gran paso en su vida.

Y es que Camila ha pasado unos meses horribles durante los últimos años, esto a raíz de su tormentosa relación con Francisco Kaminski, más la lamentable muerte de su padre.

Sin embargo, hace unas semanas reveló que estaba en una nueva relación, pero que quería llevar todo con calma, ya que se trataba de una persona que era ajena al mundo del espectáculo, por lo que no lo quería espantar ni exponer.

Seguidoras felicitan a Camila Andrade

Precisamente, Camila se fue de viaje a Francia con su nueva pareja, y en esta ocasión decidió subir fotografías con él, por lo que se le pudo ver la cara a este hombre.

La oriunda de Concepción dejó público un carrusel donde se le veía en el Arco del Triunfo, Torre Eiffel y otros lugares icónicos del país del Viejo Continente, además de algunas postales con su nuevo amor, demostrando que los "tortolitos" están felices.

A raíz de esto, las usuarias felicitaron a Camila por esta nueva pareja: "Ahora sí, poh, Cami, ¡Barbie y Ken! Se ven tan lindos juntos"; "Hermosa, lo que te mereces. Bendiciones para este lindo amor"; "Ese pololo todo que ver"; "Cami, por fin alguien que encaja contigo"; y "Por fin, lo que te mereces...", fueron los comentarios.

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