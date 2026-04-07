"Me fui de cita al Caribe": El viaje de Camila Andrade a México con alguien muy especial

07 abr. 2026 - 17:00 hrs.

Camila Andrade emprendió un viaje a Cancún, México, para tener una cita especial con alguien muy importante en su vida.

La presentadora atraviesa momentos complejos desde el pasado 15 de marzo por el fallecimiento de su padre, Patricio Andrade. Es por esto, que actualmente se encuentra de viaje para recuperarse.

La cita de Camila Andrade en Cancún

"Duele mucho y dolerá siempre", dijo Camila Andrade días atrás en Instragram, al anunciar su paseo en pareja con su mamá, Nancy Mora. Ahora la influencer comparte nuevas imágenes, cargadas de gran emotividad.

Instagram @cmiandrade

"Me fui de cita al Caribe", se lee en su más reciente post, que incluye una foto junto a su madre, ambas vestidas de blanco. Pero luego en sus historias usó la misma postal para expresar que no estaban solas. "Y aunque no se vea, aquí viajamos los tres", escribió.

Andrade también subió un video desde la Isla de las Mujeres, donde quiso conectar con su fallecido padre. "Un besito al cielo, papá. Te amo", se le escuchó decir.

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