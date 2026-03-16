"Te va a seguir protegiendo": Las condolencias de famosos para Camila Andrade por la muerte de su padre

16 mar. 2026 - 12:15 hrs.

Camila Andrade está viviendo un duro momento por la partida de su padre, Patricio Andrade, quien falleció luego de atravesar un delicado estado de salud.

La presentadora le dedicó un homenaje en su cuenta de Instagram, donde recibió palabras de apoyo y aliento no solo de sus seguidores, también de otras figuras famosas.

Los mensajes de apoyo a Camila Andrade tras la muerte de su padre

"Te amo por siempre, papá. Que en paz descanses. Dios ganó al mejor guerrero en el Cielo", escribió Cami Andrade la tarde del domingo al confirmar el fallecimiento de su padre.

La ex reina de belleza compartió fotos y videos en blanco y negro de momentos junto a él, en unas imágenes que sensibilizaron a sus seguidores.

Instagram @cmiandrade

En su publicación se leen mensajes de colegas como Daniel Fuenzalida, quien escribió: "Abrazos, Cami. ¡No sabes cómo ahora te va a seguir protegiendo!".

"Un gran abrazo para ti y toda tu familia. Descanse en paz", dijo por su parte Martín Cárcamo. "Lo siento muchísimo" y "mucho amor para ti y toda tu familia", fueron los mensajes de las periodistas Gissella Gallardo y Emiia Daiber, respectivamente.

"No tengo palabras, porque no existen en estos momentos. Te mando mi abrazo más sentido y repleto de amor, Cami querida. Es un dolor tan grande, lo lamento con el con el corazón", expresó la ex chica reality Tere Kuster.

"Mi Cami, lo siento mucho y entiendo totalmente tu dolor", manifestó, finalmente, la actriz Fernanda Gallardo, entre muchas otras expresiones de solidaridad.

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