"Eres un verdadero guerrero": Camila Andrade revela delicado estado de salud de su padre con emotivo mensaje

11 mar. 2026 - 11:30 hrs.

La ex Miss Chile, Camila Andrade, reveló a través de redes sociales el complejo momento de salud por el que está pasando su padre, Patricio Andrade.

La modelo generó preocupación luego de explicar la razón por la que había estado alejada de redes sociales los últimos días. A través de una publicación, contó que su familia atraviesa un momento difícil debido al estado de salud de su padre.

En el mensaje, la ex chica reality compartió una emotiva fotografía donde aparece sosteniendo la mano de él, acompañada de sentidas palabras dedicadas a su recuperación.

Emotivo mensaje de Camila a su padre

"Solo quiero escribirte, papá, que eres un verdadero guerrero, que te amo y que estamos más unidos que nunca, hoy por ti y por tu pronta recuperación. Me siento orgullosa de la batalla que diste y sigues dando", escribió.

Además, Andrade aprovechó la instancia para agradecer al equipo médico que ha estado acompañando a su padre durante este proceso. "Por sobre todo a Dios y a mi San Expedito", finalizó.

La publicación rápidamente generó reacciones de apoyo por parte de sus seguidores, quienes enviaron mensajes de ánimo y buenos deseos para la pronta recuperación de su padre.

