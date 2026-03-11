Como en una serie: El apasionado beso de Benjamín Vicuña a su pareja en pleno festival uruguayo

11 mar. 2026 - 10:30 hrs.

El actor Benjamín Vicuña formó parte del décimo aniversario del The Grand Hotel Punta del Este, llamando la atención por integrarse al público en pleno recital de la banda uruguaya No Te Va Gustar.

Durante la noche del evento, que se llevó a cabo en la ciudad uruguaya, el intérprete chileno fue captado en la pista de baile junto a su pareja, Anita Espasandín.

La romántica noche de Benjamín

Mientras la banda interpretaba su famosa canción "Fuera de control", el actor, que se encontraba abrazado a su pareja, comenzó a brincar junto al público, y coreando los temas, en medio del ambiente de festejo.

Según se muestra en el registro captado por el diario El País, Vicuña termina besando a Espasandín en medio de la pista, robándose las miradas de la gente.

Instagram

Posteriormente, este momento se viralizó en redes sociales. Además, los asistentes destacaron la humildad de Benjamín, quien conversó con varios invitados, recorrió distintas zonas del evento y accedió a tomarse fotos con la gente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EL PAÍS (@elpaisuy)

Más tarde, el actor compartió algunas imágenes de los festejos junto a su pareja. De esta forma, Vicuña coronó su noche de diversión con una llamativa escena, tal como si fuera una de sus series.

Todo sobre Benjamín Vicuña