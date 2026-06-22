Ya disponible en Mega Go: Mira todos los capítulos de la teleserie vertical Sofía en Peligro

22 jun. 2026 - 07:00 hrs.

La cuenta regresiva terminó. Este lunes 22 de junio ya está disponible en Mega Go Sofía en Peligro, la nueva teleserie vertical de MegaShorts que combina suspenso, acción y una trama marcada por secretos capaces de cambiarlo todo.

La ficción está protagonizada por Francisca Walker y Jorge Arecheta, quienes encabezan un elenco que también cuenta con las actuaciones de Alejandra Fosalba y Moisés Angulo, encargados de dar vida a los principales antagonistas de la trama.

¿De qué se trata Sofía en Peligro?

La historia sigue a Sofía (Francisca Walker), una joven cuya vida cambia por completo tras presenciar un hecho que nunca debió haber visto. Desde ese momento, se convierte en el objetivo de personas dispuestas a todo con tal de proteger sus secretos.

Sin saber en quién confiar, la protagonista encuentra apoyo en Nicolás (Jorge Arecheta), un detective que comienza a investigar el caso y descubre una red de engaños mucho más compleja de lo que imaginaba. A medida que avanza la investigación, ambos comprenderán que el peligro se encuentra más cerca de lo que creen.

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Uno de los personajes clave será Bárbara (Alejandra Fosalba), una poderosa mujer que ha construido su posición a base de esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, cuando siente amenazado su liderazgo, estará dispuesta a cruzar cualquier límite para conservarlo.

Con una historia marcada por la tensión, el misterio y los conflictos de poder, Sofía en Peligro busca atrapar a los espectadores desde el primer episodio.

Así que no lo olvides, ya disponible en Mega Go Sofía en Peligro, la nueva teleserie vertical de Mega.