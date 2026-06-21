"Casi se desvanece": Rod Stewart preocupa tras necesitar oxígeno en pleno concierto en Estados Unidos

21 jun. 2026 - 13:12 hrs.

Preocupación generó el estado de salud del cantante Rod Stewart, luego de que se difundieran imágenes de una de sus más recientes presentaciones en Estados Unidos, donde debió recibir asistencia médica en pleno escenario.

El tema fue abordado este domingo en Meganoticias Siempre Juntos por el periodista Esteban Beaumont, quien entregó detalles de lo ocurrido durante el espectáculo del artista británico de 81 años.

Stewart se presentó en el Utah First Credit Union Amphitheatre, en West Valley City, como parte de su gira de despedida por Estados Unidos, instancia en la que evidenció importantes dificultades físicas sobre el escenario.

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"Se presentó en Estados Unidos y se le vio con bastantes problemas. De hecho, tuvo que recoger una bomba de oxígeno en pleno escenario", comentó Beaumont.

Las imágenes que circularon posteriormente mostraron al intérprete apoyándose en distintos elementos del escenario para mantenerse en pie mientras intentaba continuar con el espectáculo.

Rod Stewart preocupa por su estado de salud

Durante el reporte, Beaumont detalló que el cantante "casi se desvanece en las tablas, el británico de 81 años que está en una gira de despedida por Estados Unidos", señaló.

De acuerdo a los registros difundidos, Stewart terminó parte del concierto sentado en una silla mientras continuaba interpretando sus éxitos ante los asistentes.

"Da cuenta finalmente de un estado bastante complejo. Tuvo que ser asistido incluso en medio del concierto, lo que no quita, por supuesto, su increíble voz", concluyó el periodista.

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