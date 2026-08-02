¿Seguirá la lluvia este domingo en Santiago?: Alejandro Sepúlveda entregó el pronóstico del tiempo

02 ag. 2026 - 14:00 hrs.

Este domingo, en Meganoticias Siempre Juntos, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, actualizó el pronóstico para la zona central y explicó cuándo podrían volver las precipitaciones a Santiago, además de entregar un nuevo balance del sistema frontal que afecta al centro-sur del país.

El comunicador señaló que, aunque las intensas lluvias registradas durante la jornada anterior ya dieron paso a precipitaciones más débiles, la inestabilidad continuará durante las próximas horas en varias regiones.

"Hoy vamos a estar con chubascos, probablemente tormentas eléctricas", advirtió, enfatizando que el mayor riesgo sigue concentrado entre las regiones de O'Higgins y La Araucanía debido a la saturación de los suelos.

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Alejandro Sepúlveda adelantó cuándo podría volver a llover en Santiago

Respecto a la Región Metropolitana, Sepúlveda explicó que este domingo se registrarán precipitaciones de baja intensidad, las que darán paso a una tregua durante la tarde.

Sin embargo, adelantó que un nuevo pulso de precipitaciones podría regresar durante la madrugada del lunes. "En la madrugada de mañana, de nuevo, podríamos amanecer con algo de agüita. Cinco de la mañana del lunes", indicó.

El experto precisó que este nuevo episodio no se compara con el sistema frontal que afectó durante el fin de semana al centro-sur del país. "Santiago tiene dos patitas, insisto, súper débil, que no debiera generar ningún inconveniente", explicó.

Finalmente, señaló que las precipitaciones matinales darían paso a una mejora en las condiciones del tiempo. "Después hacia la tarde, va a quedar solo nublado", concluyó.

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