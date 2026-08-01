Hallan muerto a recordado actor de Los Soprano tras permanecer varios días desaparecido

01 ag. 2026 - 18:44 hrs.

El mundo de la televisión está de luto tras la muerte del actor estadounidense Vincent Pastore, recordado por dar vida a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en la aclamada serie The Sopranos.

El intérprete falleció a los 80 años, luego de ser hallado sin vida este 1 de agosto en su residencia ubicada en el barrio del Bronx, en Nueva York.

De acuerdo con la información difundida, fueron sus vecinos quienes alertaron a las autoridades al no tener noticias de él desde hacía varios días. Por ahora, las circunstancias de su fallecimiento continúan siendo investigadas por la policía.

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El inolvidable "Big Pussy" de The Sopranos

Nacido el 14 de julio de 1946 en el barrio del Bronx, Pastore sirvió en la Guerra de Vietnam antes de estudiar actuación en la Universidad Pace. Con el paso de los años construyó una sólida carrera en cine y televisión, participando en producciones como Goodfellas, Carlito's Way y Gotti, donde compartió elenco con actores que posteriormente integrarían el universo de The Sopranos.

Sin embargo, el papel que marcó su trayectoria llegó en 1999, cuando fue elegido para interpretar a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero, uno de los hombres de mayor confianza de Tony Soprano, personaje encarnado por James Gandolfini.

La historia de "Big Pussy", quien termina colaborando con el FBI, dio origen a una de las escenas más impactantes y recordadas de la serie, consolidando a Vincent Pastore como una de las figuras más emblemáticas de la producción creada por David Chase y ganadora de múltiples premios Emmy.

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