¿Con tormenta eléctrica?: Alejandro Sepúlveda adelanta cuándo comenzarán las lluvias en Santiago

01 ag. 2026 - 17:30 hrs.

Este sábado, en Meganoticias Actualiza, el periodista especializado en meteorología Alejandro Sepúlveda entregó un nuevo pronóstico sobre el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país y adelantó a qué hora comenzarán las precipitaciones en Santiago.

Durante el informe, el comunicador explicó que las lluvias más intensas continuarán concentrándose en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y parte de Los Lagos, donde además se esperan fuertes vientos y tormentas eléctricas durante la noche.

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Respecto a la zona central, Sepúlveda señaló que el avance del sistema frontal será mucho más lento debido a las condiciones atmosféricas. "En la tarde pueden caer unas gotitas porque vamos a tener nubosidad y algo de inestabilidad, pero una lluvia más constante debiera ser después de las 22 o 23 horas", indicó.

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Alejandro Sepúlveda adelantó cuándo comenzará a llover en Santiago

El experto precisó que las precipitaciones llegarán durante la noche tanto a la Región Metropolitana como a la de Valparaíso y se extenderán hasta las primeras horas del domingo.

"En el caso de Santiago, se mantendrá durante la madrugada y hasta las primeras horas de mañana domingo. Por lo tanto, las precipitaciones a la capital y a Valparaíso llegarían esta noche y se mantendrían hasta mañana en la mañana", explicó.

Finalmente, Sepúlveda descartó, por ahora, la posibilidad de tormentas eléctricas en Santiago y la Región de Valparaíso, aunque advirtió que el pronóstico podría cambiar en las próximas horas. "Por ahora, la probabilidad está del Maule hacia el sur, aunque esto va cambiando momento a momento", concluyó.

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