¡Grandes Noticias! Meganoticias Ahora AM con Gonzalo Ramírez se suma a las pantallas de Mega 2
Meganoticias Ahora AM amplía su alcance y ahora se incorporará a la programación de Mega 2, el segundo canal de Megamedia, que continúa fortaleciendo su parrilla programática y consolidando su crecimiento.
El noticiero, que ya se emitía a través de Meganoticias.cl, da un nuevo paso y llega a la pantalla abierta para seguir informando a la audiencia en más plataformas.
La transmisión será en vivo de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 11:00 horas, por la señal 9.2 en alta definición.
El espacio es conducido por Gonzalo Ramírez y entrega un completo resumen del acontecer nacional e internacional, con noticias de último minuto y despachos en directo.
Además, el informativo incluye información de tránsito, clima y contingencia, con el objetivo de acompañar a los televidentes al inicio de cada jornada.
Con esta incorporación, Mega 2 refuerza su parrilla programática con contenidos informativos en tiempo real, ampliando su oferta hacia nuevas audiencias.Ir a la siguiente nota
De esta manera, el noticiero matinal consolida su presencia multiplataforma, combinando su emisión digital con la señal abierta de televisión.
¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?
Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.Ir a la siguiente nota
Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.
Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.
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