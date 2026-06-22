¡Grandes Noticias! Meganoticias Ahora AM con Gonzalo Ramírez se suma a las pantallas de Mega 2

22 jun. 2026 - 17:20 hrs.

Meganoticias Ahora AM amplía su alcance y ahora se incorporará a la programación de Mega 2, el segundo canal de Megamedia, que continúa fortaleciendo su parrilla programática y consolidando su crecimiento.

El noticiero, que ya se emitía a través de Meganoticias.cl, da un nuevo paso y llega a la pantalla abierta para seguir informando a la audiencia en más plataformas.

La transmisión será en vivo de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 11:00 horas, por la señal 9.2 en alta definición.

El espacio es conducido por Gonzalo Ramírez y entrega un completo resumen del acontecer nacional e internacional, con noticias de último minuto y despachos en directo.

Además, el informativo incluye información de tránsito, clima y contingencia, con el objetivo de acompañar a los televidentes al inicio de cada jornada.

Con esta incorporación, Mega 2 refuerza su parrilla programática con contenidos informativos en tiempo real, ampliando su oferta hacia nuevas audiencias.

De esta manera, el noticiero matinal consolida su presencia multiplataforma, combinando su emisión digital con la señal abierta de televisión.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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