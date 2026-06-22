Christell responde a críticas por felicitar a su esposo en el Día del Padre: "La paz no la negocio"
Christell Rodríguez está en las últimas semanas de embarazo de su primer hijo, Valentino, por lo que en este Día del Padre dedicó unas sentidas palabras a su esposo, Roberto Parra.
"Feliz día al futuro papá. Ya queda poquito para que nazca nuestro bebé y no tengo dudas del increíble padre que ya eres y serás. Gracias por cuidarnos siempre. El próximo Día del Padre tendrás a tu mejor amigo despertándote", escribió sobre un collage de fotos suyas junto a su marido.
Sin embargo, poco después publicó en sus historias de Instagram la captura de su conversación con una internauta que la criticó por felicitar a su pareja.
Reacción de Christell ante críticas
"Aún no cuenta, no es papá todavía, ni futuro papá", escribió la seguidora, a quien Christell Rodríguez contestó tajante: "Para nuestro bebé, aunque esté en mi vientre aún es su papá y punto".
"Pues NO", recalcó la internauta. "Anda a molestar a otro lado", respondió la cantante antes de bloquear a la usuaria. "La paz no la negocio en esta etapa ni en el futuro", agregó en su historia. Pero eso no fue todo, luego publicó un par de videos para hablar al respecto.
Christell les pidió tranquilidad a sus fans antes de que le aconsejaran no prestar atención a este tipo de críticas. "De verdad que no hago caso. Uno cuando hace caso o entra en esa actitud, es cuando uno deja que a uno le afecte. Eso no significa no responder", dijo.
"Yo respondo porque en verdad a veces estoy aburrida. Ahora me estaba arreglando. Y fue como 'ah, le voy a responder'. Porque además siento que son personas que necesitan atención y yo soy una muy buena persona, entonces yo le doy un poquito de atención. La suficiente para hacerlos sentir bien", ironizó.Ir a la siguiente nota
"Ahora ya me estoy arreglando. Hoy día no pude ir a la iglesia y me quedé descansando. Mi esposito viene de vuelta con unos amigos, vamos a hacer un asado y lo vamos a pasar increíble", afirmó con entusiasmo.
"Me encanta que me están escribiendo cómo le responderían ustedes a ese tipo de personas y yo me sentí súper agresiva de cómo yo respondí, pero ustedes se pasan", concluyó.